Филлипс не намерен покидать «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс не намерен уходить из своей команды ближайшим летом. По информации журналиста Пита О’Рурка, англичанин намерен остаться в коллективе Хосепа Гвардиолы и продолжать бороться за место в основном составе.

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» прошлым летом из «Лидса» за сумму в районе 55 миллионов евро. Полузащитник в этом сезоне несколько раз травмировался, а затем не смог завоевать место в основном составе.

В услугах Филлипса заинтересована «Астон Вилла», но футболиста не интересует такой вариант для продолжения карьеры. Кэлвин хочет добиться успеха в «Манчестер Сити».