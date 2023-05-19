Лэмпард: «Манчестер Сити» — потрясающая команда, большое им уважение за стабильность»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии матча 37-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» поделился мнением о сопернике.

Английский специалист назвал «горожан» потрясающей командой, которой удаётся оставаться на самом высоком уровне уже долгое время.

«Не могу однозначно сказать, что это лучшая команда в истории, об этом можно много спорить. Но это, очевидно, потрясающая команда, причём уже довольно продолжительное время. Большое им уважение за их стабильность», — сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в воскресенье, 21 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени. Отметим, что в случае победы «горожане» досрочно выиграю чемпионат Англии.