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«Манчестер Сити» определился с заменой Лапорту

18 Мая 2023 • 20:33 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
20.05 19:30

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол остаётся в списке трансферных целей «Манчестер Сити».

«Горожане» давно считаются одними из главных претендентов на хорвата, но до конкретных переговоров дело пока не дошло. По информации журналиста Джека Гагана, 21-летний футболист рассматривается в качестве потенциальной замены Эмерику Лапорту, который, вероятно, покинет клуб летом. Наставнику Хосепу Гвардиоле нравится способность Гвардиола выступать в центре защиты и на фланге.

«РБ Лейпциг» оценивает стоимость своего центрбека в 85 млн фунтов стерлингов (около 98 млн евро).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эмерик Лапорт РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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