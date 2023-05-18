«Манчестер Сити» определился с заменой Лапорту

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол остаётся в списке трансферных целей «Манчестер Сити».

«Горожане» давно считаются одними из главных претендентов на хорвата, но до конкретных переговоров дело пока не дошло. По информации журналиста Джека Гагана, 21-летний футболист рассматривается в качестве потенциальной замены Эмерику Лапорту, который, вероятно, покинет клуб летом. Наставнику Хосепу Гвардиоле нравится способность Гвардиола выступать в центре защиты и на фланге.

«РБ Лейпциг» оценивает стоимость своего центрбека в 85 млн фунтов стерлингов (около 98 млн евро).