Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лапорта: «В 2015 году я договорился о трансфере Бернарду Силвы, но меня не избрали президентом»

15 Мая 2023 • 12:50 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как в 2015 году договорился о переходе полузащитника Бернарду Силвы в каталонскую команду. Напомним, в то время португалец выступал на родине за лиссабонскую «Бенфику». Из этой команды футболист перешёл в «Монако», после чего оказался в «Манчестер Сити» летом 2017 года.

«Бернарду Силва? Я знаю этого футболиста лично. В 2015 году я договорился о его трансфере, но меня не избрали президентом», – цитирует Лапорту Barca Centre.

Силву ещё прошлым летом связывали с переходом в «Барселону». «Манчестер Сити» будет требовать за полузащитника минимум 60 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоан Лапорта Бернарду Силва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.05.23 в 22:00
Лестер Лестер
Ливерпуль Ливерпуль
4.20 4.60 1.72
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
13:49 · Англия. Премьер-лига
Кивиор: «Надеялся, что ВАР отменит первый гол «Брайтона»
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой вратаря «Боруссии» Дортмунд
13:37 · Англия. Премьер-лига
Льорис уходит из «Тоттенхэма»
12:50 · Англия. Премьер-лига
Лапорта: «В 2015 году я договорился о трансфере Бернарду Силвы, но меня не избрали президентом»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Ленгле не спешит соглашаться на полноценный переход в «Тоттенхэм»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Филлипс не намерен покидать «Манчестер Сити»
12:18 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» сожалеют, что уволили Тухеля
12:13 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо готов перейти в «Астон Виллу»
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предлагал «Милану» двух своих футболистов в обмен на Леау
11:18 · Англия. Премьер-лига
Почеттино возглавит «Челси» до конца недели
10:08 · Англия. Премьер-лига
Будущее Гюндогана ещё не определено
10:03 · Англия. Премьер-лига
Роуз: «Почеттино – единственный тренер в моей карьере, который записывал тренировки»
09:49 · Англия. Премьер-лига
Мор сделал прогноз на матч «Лестер» - «Ливерпуль»
09:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» составит конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за Кайседо
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в феврале предлагал Маунту продлить контракт на один год, но игрок отказался
Все новости
Рекомендуем