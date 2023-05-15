Лапорта: «В 2015 году я договорился о трансфере Бернарду Силвы, но меня не избрали президентом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как в 2015 году договорился о переходе полузащитника Бернарду Силвы в каталонскую команду. Напомним, в то время португалец выступал на родине за лиссабонскую «Бенфику». Из этой команды футболист перешёл в «Монако», после чего оказался в «Манчестер Сити» летом 2017 года.

«Бернарду Силва? Я знаю этого футболиста лично. В 2015 году я договорился о его трансфере, но меня не избрали президентом», – цитирует Лапорту Barca Centre.

Силву ещё прошлым летом связывали с переходом в «Барселону». «Манчестер Сити» будет требовать за полузащитника минимум 60 миллионов евро.