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Гюндоган пока не соглашался на переход в «Барселону», «Манчестер Сити» хочет оставить игрока

17 Мая 2023 • 11:47 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган пока не соглашался на переход в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Кристиана Фалька, будущее немца всё ещё остаётся открытым.

Как сообщает источник, в данный момент «Манчестер Сити» пытается удержать игрока, предложив ему новый контракт до конца следующего сезона. «Барселона» предлагает футболисту трёхлетнее соглашение, но несмотря на это, Илкай пока не принимал никаких решений.

Гюндоган является одной из приоритетных целей тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса. Немец отметился 8 голами и 4 ассистами в этом розыгрыше Английской премьер-лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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