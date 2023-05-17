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Агент Нагельсманна объяснил, почему тот не возглавил «Челси»

17 Мая 2023 • 02:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
21.05 18:00

Агент Фолькер Штрут, занимающийся делами Юлиана Нагельсманна, рассказал о переговорах с «Челси».

Немецкий наставник был уволен из «Баварии» в марте, сразу после чего стал главным кандидатом на роль нового рулевого «Челси». Стороны провели переговоры, но так и не договорились о сотрудничестве.

«Могу подтвердить, что «Челси» быстро обратился к нам после увольнения Юлиана из «Баварии». Думаю, отказ от работы в «Челси» – правильное решение, поскольку сейчас этот клуб в «мутной воде».

Из-за потраченных сотен миллионов на трансферы на тренера будут возложены завышенные ожидания. Нагельсманн был первым выбором для «Челси», и он бы занял эту должность, если бы сам того пожелал», – поведал в подкасте Phrasenmaher Штрут.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фолькер Штрут Юлиан Нагельсманн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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