Агент Нагельсманна объяснил, почему тот не возглавил «Челси»

Агент Фолькер Штрут, занимающийся делами Юлиана Нагельсманна, рассказал о переговорах с «Челси».

Немецкий наставник был уволен из «Баварии» в марте, сразу после чего стал главным кандидатом на роль нового рулевого «Челси». Стороны провели переговоры, но так и не договорились о сотрудничестве.

«Могу подтвердить, что «Челси» быстро обратился к нам после увольнения Юлиана из «Баварии». Думаю, отказ от работы в «Челси» – правильное решение, поскольку сейчас этот клуб в «мутной воде».

Из-за потраченных сотен миллионов на трансферы на тренера будут возложены завышенные ожидания. Нагельсманн был первым выбором для «Челси», и он бы занял эту должность, если бы сам того пожелал», – поведал в подкасте Phrasenmaher Штрут.