Стоунс: «Пять титулов АПЛ – такого не было даже в моих самых безумных мечтах»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился восторгом после очередного чемпионства с командой.

Коллектив Хосепа Гвардиолы в пятый раз за последние шесть сезонов поднял над головой чемпионский титул Премьер-лиги, и во всех пяти случаях одним из творцов успеха был Стоунс, пополнивший ряды «горожан» в 2016 году.

«Это сюрреалистично. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что выиграю Премьер-лигу пять раз. Это трудно выразить словами. Каждый из титулов, который я выигрывал с командой, был в чём-то особенным и неповторимым», – сказал в интервью Sky Sports Стоунс после победы над «Челси».