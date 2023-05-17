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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» близок к покупке долей в двух европейских клубах

17 Мая 2023 • 21:29 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
21.05 18:00

В лондонском «Челси» намерены приобрести доли в двух европейских футбольных клубах. Речь идёт о французском «Страсбурге» и португальском «Портимоненсе».

По информации The Guardian, таким образом владельцы «синих» хотят сделать в Европе систему фарм-клубом для основной команды.

Напомним, что под конец сезона «синие» идут в АПЛ на 11-м месте, набрав 43 очка. «Страсбург» идёт в чемпионате Франции на 14-м месте и ещё рискует вылететь – отрыв от зоны вылета составляет пять баллов.

«Портимоненсе» - 13-й клуб чемпионата Португалии, набравший в текущем сезоне 34 очка.

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Челси Портимоненсе Страсбург
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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