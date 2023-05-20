«Манчестер Сити» - пятая в истории Англии команда, ставшая чемпионом страны три раза подряд

Сегодня вечером «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, даже не выходя на поле – за команду Хосепа Гвардиолы работу сделал его бывший помощник Микель Артета и его подопечные в «Арсенале». «Канониры» уступили на выезде «Ноттингем Форест» (0:1) и потеряли все математические шансы на борьбу за чемпионство.

Таким образом, «горожане» присоединяются к четырём клубам в истории английского футбола, которые как минимум три раза подряд становились чемпионами Англии – это «Хаддерсфилд Таун», лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», докладывает Opta Sports.

Отметим, что «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в девятый раз в своей истории. А Хосеп Гвардиола, наставник «горожан» становился чемпионом в пяти из семи сезонов, что он тренирует в Англии.

«Ноттингем Форест» нокаутировал «Арсенал» и короновал «Манчестер Сити»