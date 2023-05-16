«Челси» – единственный серьёзный претендент на Неймара

«Челси» не имеет конкурентов в борьбе за подписание футболиста «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Об интересе лондонского клуба к бразильской суперзвезде стало известно во вторник. Как сообщает Relevo, на сегодняшний день «Челси» является единственным серьёзным претендентом на Неймара. В «ПСЖ» готовы к расставанию с 31-летним игроком после завершения текущего сезона. Сам вингер хотел бы вернуться в «Барселону», но не входит в планы каталонского клуба.

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Неймара в 70 млн евро. Контракт футболиста с «ПСЖ» действует до 2025 года.