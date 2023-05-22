«Манчестер Сити» повторяет путь самого успешного «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, и случилось это досрочно, после того, как лондонский «Арсенал» неожиданно проиграл свой очередной матч «Ноттингем Форест». В результате «Манчестер Сити» выиграл свой пятый титул за последние шесть лет - 2018, 2019, затем в 2020 свое взял «Ливерпуль», но в 2021, в 2022, и теперь, в 2023 году, «Манчестер Сити» снова стал чемпионом.

Эта динамика повторяет путь самого успешного в истории «Манчестер Юнайтед», который в период с 1996 по 2001 год выиграл пять из шести чемпионатов, лишь один раз уступив титул лондонскому «Арсеналу» - это было в 1998 году.