Без Холанна: «Манчестер Сити» и «Челси» назвали стартовые составы

В воскресенье «Манчестер Сити» и «Челси» сразятся в рамках предпоследнего тура Премьер-лиги Англии. «Горожане» выйдут на поле в статусе новоиспечённых чемпионов – после поражения «Арсенала» они стали недосягаемыми на вершине таблицы.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав таких игроков: Ортега, Уокер, Льюис, Лапорт, Аканджи, Филлипс, Гомес, Фоден, Палмер, Марез, Альварес.

Временный наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Кепа, Аспиликуэта, Фофана, Силва, Холл, Чалоба, Энцо Фернандес, Лофтус-Чик, Стерлинг, Галлахер, Хаверц.

Матч «Манчестер Сити» - «Челси» начнётся в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.