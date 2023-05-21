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Без Холанна: «Манчестер Сити» и «Челси» назвали стартовые составы

21 Мая 2023 • 17:03 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Челси
1 1.52 X 4.50 2 6.50
Через 0 ч. 33 мин.

В воскресенье «Манчестер Сити» и «Челси» сразятся в рамках предпоследнего тура Премьер-лиги Англии. «Горожане» выйдут на поле в статусе новоиспечённых чемпионов – после поражения «Арсенала» они стали недосягаемыми на вершине таблицы.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав таких игроков: Ортега, Уокер, Льюис, Лапорт, Аканджи, Филлипс, Гомес, Фоден, Палмер, Марез, Альварес.

Временный наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Кепа, Аспиликуэта, Фофана, Силва, Холл, Чалоба, Энцо Фернандес, Лофтус-Чик, Стерлинг, Галлахер, Хаверц.

Матч «Манчестер Сити» - «Челси» начнётся в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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InterSan
21 Мая 2023 в 17:06
Бережет…..для финалов. Ну, тоже верно.
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