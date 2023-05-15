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«Арсенал» готов потратить внушительную сумму на звезду «Челси» слухи

15 Мая 2023 • 01:08 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Арсенал
20.05 19:30

«Арсенал» сохраняет интерес к полузащитнику «Челси» Мэйсону Маунту.

Текущий контракт футболиста сборной Англии с «синими» рассчитан до 2024 года. Стороны уже обсуждали продление договора, но так и не смогли согласовать условия сделки. Интерес к 24-летнему игроку проявляют многочисленные гранды, включая конкурентов «Челси» по Премьер-лиге. По информации журналиста Энди Диллона, в числе претендентов по-прежнему фигурирует «Арсенал». «Канониры» всерьёз рассматривают возможность подписания хавбека почти за 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что в борьбе за Мэйсона Маунта лидирует «Ливерпуль», однако Маурисио Почеттино, который должен возглавить «Челси» с нового сезона, хочет удержать игрока.

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