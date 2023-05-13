«Челси» выиграл лишь в двух матчах против новичков сезона в АПЛ

Лондонский «Челси» сегодня днём сыграл вничью с «Ноттингем Форест» - 2:2. На дубль Айвонийи Тайво дублем ответил Рахим Стерлинг.

Любопытно, что в текущем сезоне «синие» победили новичков Премьер-лиги в шести встречах лишь два раза. Это случилось в двух встречах против «Борнмута» - 2:0 и 3:1. Что касается «лесников», то помимо сегодняшней ничьей, у «Челси» в активе ничья против этого клуба в первом круге – 1:1.

Один матч в гостях против «Фулхэма» «Челси» проиграл – 1:2, а дома с «дачниками» «синие» сыграли в нулевую ничью.

«Челси» не смог обыграть «Ноттингем Форест»