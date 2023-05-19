«Тоттенхэм» думает заменить Льориса голкипером «Челси»

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает выбирать нового голкипера на замену Уго Льорису, который с большой долей вероятности как минимум сядет в запас в следующем сезоне. По информации от журналиста Энди Диллона, «шпоры» рассматривают вариант с приобретением Эдуара Менди из «Челси», который не получает игровой практики на «Стэмфорд Бридж».

Источник отмечает, что Маурисио Почеттино, который вскоре должен возглавить «Челси», не хочет видеть Менди в своей команде. Аргентинец желает приобрести вместо сенегальца нового голкипера, что делает Эдуара доступным на трансферном рынке. Правда, переход в «Тоттенхэм» всё ещё маловероятен из-за напряжённых отношений между клубами.