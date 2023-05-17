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«Челси» отрицает, что Нагельсманн был главной целью клуба на пост главного тренера

17 Мая 2023 • 09:13 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
21.05 18:00

Представители «Челси» опровергают слова агента Юлиана Нагельсманна о том, что немец был главной целью клуба на пост главного тренера. Напомним, сейчас фаворитом на вакантную должность является Маурисио Почеттино, который почти год находится без работы после увольнения из «ПСЖ».

По информации от The Athletic, «Челси» утверждает, что хоть Нагельсманн и был интересен клубу, приоритетным кандидатом немец никогда не был. Ранее агента Юлиана заявил, что его клиент отказался возглавлять «Челси» по причине наличия больших проблем в клубе.

Напомним, в весенней части сезона Нагельсманна уволили из мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Юлиан Нагельсманн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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