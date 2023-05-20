«Челси», «Астон Вилла» и «Ливерпуль» претендуют на Угарте, которого можно купить за 60 миллионов евро

Лондонский «Челси» борется с «Астон Виллой» и «Ливерпулем» за трансфер полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте. По информации от Record Portugal, 22-летний уругваец привлекает к себе большое внимание со стороны перечисленных клубов.

Отмечается, что летом Угарте будет доступен на трансферном рынке за 60 миллионов евро. Эта сумма прописана в контракте уругвайца с лиссабонским «Спортингом» в качестве отступных.

Угарте уже успел дебютировать за сборную Уругвая, но на чемпионате мира в Катаре футболист не выступал. Мануэль провёл 30 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии.