Лэмпард: «Я хотел привезти Холанна в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от результативности форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Холанн забил столько же, сколько весь «Челси»? У него потрясающая статистика. Я хотел подписать Холанна в «Челси», еще когда он выступал за «РБ Зальцбург», ведь уже тогда был заметен его уровень. Таких футболистов тяжело сдержать, Холанн может принять любое решение в любой момент», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 36 голов и сделал 7 ассистов в 33 матчах Английской премьер-лиги.

21 мая в рамках 37-го тура АПЛ «Челси» сойдется в очном противостоянии с «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по мск.