Саттон: «Челси» будет трудно даже при Почеттино»

Известный английский экс-футболист Крис Саттон поделился мыслями о перспективах лондонского «Челси».

В воскресенье «синие» уступили на выезде «Манчестер Сити» (0:1), лишившись шансов завершить сезон в верхней половине таблицы.

«Что можно сказать о результатах «Челси» при Лэмпарде? Семь поражений в девяти играх, команда опустилась ниже «Кристал Пэлас» в турнирной таблице. Это был неутешительный сезон, и после прихода Фрэнка лучше не стало. Сможет ли новый тренер вернуть «Челси» на прежний уровень в новом сезоне? Мне трудно представить «Челси» борющимся за места на вершине, даже если придёт Почеттино», – приводит BBC слова Саттона.