«Челси» проявил интерес к Кварацхелии и Лоботке

Лондонский «Челси» нацелился на двух футболистов «Наполи». По информации от итальянского издания Il Mattino, «пенсионеры» сделали запрос в стан «партенопеи» по поводу доступности вингера Хвичи Кварацхелии и полузащитника Станислава Лоботки.

Напомним, Хвича ранее также был интересен «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», но грузин мечтает выступать за мадридский «Реал». Среди главных целей «Челси» – покупка центрального нападающего, полузащитника и вратаря. Вингер в планы клуба пока не входит, но в случае с Кварацхелией, руководство может пойти на неожиданный ход.

Что касается Лоботки, «Челси» как раз нужен игрок той же позиции, на которой выступает словак. Хавбек может стать серьёзным кандидатом для руководства и Маурисио Почеттино, который скоро должен возглавить клуб.