Гвардиола: «Если бы «Золотой мяч» в прошлом году дали Куртуа, это было бы заслуженно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа заслужил выиграть «Золотой мяч» в прошлом году. Напомним, награду в конечном итоге забрал нападающий Карим Бензема.

«Если бы в прошлом году «Золотой мяч» дали Куртуа, это было бы заслуженно. Карим Бензема тоже заслужил свою награду, но я бы не удивился, если бы её получил Тибо», – сказал Гвардиола на послематчевом интервью.

Куртуа вчера совершил три сейва после ударов нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Правда, это не помогло команде 31-летнего бельгийца избежать разгромного поражения 0:4.