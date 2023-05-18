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Гвардиола: «Если бы «Золотой мяч» в прошлом году дали Куртуа, это было бы заслуженно»

18 Мая 2023 • 12:28 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
21.05 18:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа заслужил выиграть «Золотой мяч» в прошлом году. Напомним, награду в конечном итоге забрал нападающий Карим Бензема.

«Если бы в прошлом году «Золотой мяч» дали Куртуа, это было бы заслуженно. Карим Бензема тоже заслужил свою награду, но я бы не удивился, если бы её получил Тибо», – сказал Гвардиола на послематчевом интервью.

Куртуа вчера совершил три сейва после ударов нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Правда, это не помогло команде 31-летнего бельгийца избежать разгромного поражения 0:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Тибо Куртуа
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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