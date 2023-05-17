Анчелотти: «Мы не тренируем серию пенальти, ведь воссоздать атмосферу невозможно»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что его команда не готовилась к серии пенальти с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Подобный сценарий может случится, если в сегодняшнем матче будет зафиксирована ничья в основное и дополнительное время.

«Готовимся ли мы к серии пенальти с «Манчестер Сити»? Мы даже не думали об этом. Мы не тренируем пенальти, ведь воссоздать атмосферу серии одиннадцатиметровых просто невозможно», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, что «Реал» ещё никогда не выходил в финале Лиги чемпионов, не выиграв перед этим первый матч полуфинала у себя дома.