Винисиус – о вылете из Лиги чемпионов: «Было тяжело играть с командой, которая давит с первой минуты»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор постарался объяснить, почему его команда уступила «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, «королевский клуб» в ответном матче проиграл «горожанам» 0:4 на выезде.

«Вылет из Лиги чемпионов? Нам противостояла очень сильная команда. Тяжело играть, когда «Манчестер Сити» давит с самой первой минуты», – цитирует Винисиуса американское издание ESPN.

Напомним, Винисиус в прошлом сезоне забил победный гол в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В этом розыгрыше турнира бразилец записал на свой актив три забитых мяча и одну результативную передачу.