Будущее Гюндогана ещё не определено

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган продолжает определяться со своим будущим. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, немецкий хавбек до сих пор не принял предложений от каталонской «Барселоны», но и не давал согласия на продление истекающего контракта с «Манчестер Сити».

Источник сообщает, что «Барселона» активно пытается продавить сделку, но Гюндоган пока не спешит с финальным решением. «Манчестер Сити» всё ещё надеется оставить в своих рядах 33-летнего футболиста.

Гюндоган в этом сезоне записал на свой актив 8 голов и 4 результативные передачи в Английской премьер-лиге – это ровно столько же, сколько за всю прошлую кампанию.