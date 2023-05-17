Гвардиола: «Зная Лапорту, не удивлюсь, если он до сих пор празднует чемпионство «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что поздравил президента «Барселоны» Жоана Лапорту с победой в чемпионате Испании. Также Хосеп поздравил своего бывшего подопечного Хави Эрнандеса, который ныне сам возглавляет «сине-гранатовых».

«Я написал сообщение Хави и поздравил его с победой в чемпионате. Такое же сообщение я отправил президенту Лапорте. Правда, он до сих пор мне не ответил. Зная Жоана, не удивлюсь, если он до сих пор празднует. Так или иначе, «Барселона» заслужила свой титул», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед ответным матчем с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.