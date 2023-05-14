«Манчестер Сити» может оформить чемпионство уже в следующем туре

«Манчестер Сити» в следующем туре Английской премьер-лиги может официально стать чемпионом Англии. Для этого «горожанам» нужно обыграть дома лондонский «Челси», матч намечен на 21 мая.

Напомним, сегодня вечером «Арсенал» разгромно проиграл «Брайтону» - 0:3. «Канониры» практически лишились шансов на чемпионство из-за очередной ошибки.

В турнирной таблице на данный момент у «Манчестер Сити» 75 очков, у «Арсенала» - 71. Притом, «горожанам» осталось сыграть три матча в рамках сезона Премьер-лиги, а «пушкарям» - два.

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