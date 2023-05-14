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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» может оформить чемпионство уже в следующем туре

14 Мая 2023 • 20:38 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Челси
21.05 18:00

«Манчестер Сити» в следующем туре Английской премьер-лиги может официально стать чемпионом Англии. Для этого «горожанам» нужно обыграть дома лондонский «Челси», матч намечен на 21 мая.

Напомним, сегодня вечером «Арсенал» разгромно проиграл «Брайтону» - 0:3. «Канониры» практически лишились шансов на чемпионство из-за очередной ошибки.

В турнирной таблице на данный момент у «Манчестер Сити» 75 очков, у «Арсенала» - 71. Притом, «горожанам» осталось сыграть три матча в рамках сезона Премьер-лиги, а «пушкарям» - два.

Лондонский «Арсенал» учудил крупное домашнее поражение от «Брайтона»

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Челси Манчестер Сити Арсенал Лондон
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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roksanvanino2015
14 Мая 2023 в 21:31
оформить то оформят
но главная головная боль для гвардиолы это реал
вот там задача посложнее
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