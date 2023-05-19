Гвардиоле нравится, когда де Брёйне кричит на него......

По ходу матча Лиги чемпионов против «Реала» хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне призвал главного тренера команды Хосепа Гвардиолу «заткнуться». Так бельгиец отреагировал на претензии испанца по поводу потери мяча в одном из моментов.

Комментируя ту ситуацию, Гвардиола сказал, что ему нравится такая реакция де Брёйне.

«Мне это нравится. Мне нравится, когда мы кричим друг на друга. Мне нравится эта энергия. Это не первый раз. Вы просто не видите, сколько раз он кричал на меня на тренировках. Это то, что нам нужно. После этого он становится лучше», - слова Гвардиолы приводит Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счётом 4:0.