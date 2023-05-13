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Почеттино возглавит «Челси» – стороны согласовали все условия

13 Мая 2023 • 22:36 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
21.05 18:00

«Челси» в скором времени объявит о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

О переговорах лондонского клуба с аргентинским наставником известно давно, и теперь, как информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стороны достигли полного согласия по всем условиям сотрудничества. Ожидается, что документы будут оформлены в ближайшие дни. Свой пост Почеттино займёт с начала нового сезона, а до конца нынешней кампании командой продолжит руководить Фрэнк Лэмпард.

Прежним местом работы Маурисио Почеттино был французский «ПСЖ», откуда специалист был уволен после завершения прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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