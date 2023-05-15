«Челси» предлагал «Милану» двух своих футболистов в обмен на Леау

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау прошлым летом мог перейти в «Челси», сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, лондонский клуб рассчитывал получить звёздного португальца в обмен на двух своих игроков. В Италию могли отправиться Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш, однако «россонери» не захотели расставаться со своим лидером, так как «Челси» обратился в последние дни трансферного окна.

При этом отмечается, что «Милан» готов был продать Леау за 150 миллионов евро, что не устроило «синих». Теперь же, после того, как 23-летний португалец продлил своё соглашение с итальянским клубом, сумма отступных по его контракту составляет 175 миллионов евро. Поэтому «Челси» вряд ли предпримет очередную попытку подписать игрока.

В нынешнем сезоне Леау провёл за «Милан» 44 матча, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.