Личка заявил, что у него нет конфликта со Скопинцевым

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием о ситуации с защитником команды Дмитрием Скопинцевым.

Напомним, в первой части сезона Скопинцев был незаменимым игроком стартового состава, однако во время зимних сборов потерял место в основе.

Тренер заявил, что Скопинцев старается на тренировках, но к нему есть претензии в плане игры в обороне.

«Когда Скопинцев будет нужен команде, он будет играть. Конфликтов со Скопинцевым у меня нет. Но для того, чтобы Дима стал лучше, его нужно воспитывать», — приводит слова Лички Sport24.

После 19 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Стало известно, почему Личка не видит Скопинцева в стартовом составе «Динамо»



