​«Бумагу переводить?» В «Ахмате» не планируют обращаться в ЭСК

Ахмед Айдамиров, который в «Ахмате» занимает пост генерального директора, высказался на тему судейства после поражения от «Динамо» (0:2).

Отметим, что незадолго до перерыва матча Евгений Харин был удалён после получения второго предупреждения. Игрока «Ахмата» наказали за симуляцию в чужой штрафной площадке.

«Это наше внутреннее дело. Команда – семья. Всё должно оставаться внутри. То, что он подвёл команду, Евгений сам понимает. Считаю, что судейство было немного необъективным. Подавать запрос в ЭСК? Смысл? Бумагу переводить?» - цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Ахмат» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Зону стыковых игр команда опережает всего лишь на один зачётный балл.