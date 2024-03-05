Личка: «Я бы хотел, чтобы «Динамо» давило на «Краснодар» и «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о перспективах своей команды в чемпионской гонке нынешнего розыгрыша РПЛ.

По словам Лички, всё зависит от самих динамовцев, которым необходимо выиграть свои оставшиеся матчи.

«Я бы хотел смотреть наверх, догонять «Краснодар» и «Зенит». Давить на них. Надо выигрывать свои матчи», — цитирует Личку «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Динамо» отстаёт от лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» на четыре очка. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 9 марта против «Ахмата». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.