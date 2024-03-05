Футболист «Динамо» впервые вызван в сборную Уругвая

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль приглашён в сборную Уругвая.

Это первый вызов футболиста в главную национальную команду Уругвая, передаёт «Спорт-Экспресс». Ранее Маричаль выступал за олимпийскую сборную.

В марте Уругвай проведёт два матча – против Страны Басков и с Кот-д-Ивуаром.

22-летний футболист пополнил состав «Динамо» в августе 2022 года, подписал пятилетний контракт. Его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро. В текущем сезоне на счету защитника 17 матчей за «Динамо».

«Бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московский клуб сыграет на своём поле с «Ахматом». Матч пройдёт 9 марта.