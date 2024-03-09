Ромащенко: «Мы переигрывали «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Несмотря на поражение, хочу поблагодарить команду. Я им сейчас сказал в раздевалке, потому что мы были хорошо готовы. С тактической точки зрения мы понимали, что нам нужно делать при организации как обороны, так и атаки. Несмотря на то, что «Динамо» эпизодически больше владело мячом, но мы были острее. В первом тайме четыре момента, из которых минимум два должны были забивать. Это на мой взгляд, 100%. Вместо того, чтобы 2:0 вести, мы сделали просто какую-то несвойственную глупость и получили в тот момент, когда казалось, что игра уже под нашим полностью контролем находится. Нам надо находить позитив, несмотря на поражение. Очень много хороших моментов было. Если взять даже тот момент, когда мы остались вдесятером, до второго мяча было сложно понять, кто в меньшинстве. Мы хорошо вернулись в игру, у нас был прекрасный момент для того, чтобы сравнять счет, но нам не хватило мастерства, именно фокуса, концентрации, я не знаю, как назвать, именно в завершающей стадии. Поэтому хорошо выглядели, но, к сожалению, бывают такие случаи в играх, где за то, что ты неплохо готов, копилка не пополняется. Не знаю, я считаю, что мы должны отсюда вынести не негатив, а позитив, потому что если бы у нас было немного больше качеств, «персоналити», индивидуальных, то, конечно, мы бы спокойно увезли очки.

- Каким словом вы можете описать то, что произошло с Хариным?

- Это, наверное, перенастрой. Не нужно его ругать. Ошибки мы разберем. Наверное, огромное желание помочь команде, но нельзя в таких матчах, тем более, он знает, в какой ситуации мы находимся и за что боремся, нельзя подводить команду. Я бы больше заострил внимание не на нем, а на игроках, которые, несмотря на то, что были вдесятером, продолжали гнуть свою линию. Мы переигрывали «Динамо». Нам просто не хватило каких-то деталей, каких-то нюансов в виде завершающего паса или удара, вот и все. Не надо ругать, надо все равно искать позитив. Карьера на этом не заканчивается. Из этого надо взять только то, что сделает его сильнее в будущем.