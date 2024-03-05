Точилин: «Динамо» включилось в гонку за чемпионство»

Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин оценил перспективы «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, после победы в матче 19-го тура РПЛ над «Локомотивом» (2:1) динамовцы вклинились в борьбу за чемпионство.

«Исходя из турнирной таблицы и очкового отрыва, наверное, «Динамо» включилось в гонку за чемпионство», — приводит слова Точилина «Чемпионат».

На сегодняшний день «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Отставание «Динамо» от первого «Краснодара» сейчас составляет четыре балла.

Свой следующий матч команда Марцела Лички проведёт 9 марта против грозненского «Ахмата».