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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев считает «Динамо» полноценным участником чемпионской гонки

03 Марта 2024 • 20:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Российский тренер Андрей Кобелев поделился комментарием о шансах столичного «Динамо» в борьбе за чемпионство.

3 марта «Динамо» одолело в дерби «Локомотив». Игра 19-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:1.

«Динамо» — полноценный участник чемпионской гонки, и следующий тур может еще больше приблизить команду к этой цели», — цитирует Кобелева RT.

По итогам 19 сыгранных туров в копилке команды Марцела Лички 35 набранных очков. В настоящий момент «Динамо» отстает от первой позиции, на которой идет «Краснодар», всего на четыре очка.     

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Ахмат» в рамках 20-го тура РПЛ. Игра пройдет 9 марта, начало — в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев

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