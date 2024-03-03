«Динамо» потеряло двух важных игроков перед матчем с «Ахматом»

Два футболиста московского «Динамо» не смогут помочь команде в предстоящем матче против «Ахмата».

Речь идет о защитниках Фабиане Бальбуэне и Диего Лаксальте. Оба игрока пропустят встречу с «Ахматом» из-за перебора желтых карточек.

В текущем сезоне Бальбуэна принял участие в 20 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. На счету Лаксальта 18 выходов на поле и четыре оформленных ассиста.

Игра 20-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» - «Ахмат» пройдет 9 марта. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.

После 19 туров «бело-голубые» располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.