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«Динамо» потеряло двух важных игроков перед матчем с «Ахматом»

03 Марта 2024 • 21:56 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Два футболиста московского «Динамо» не смогут помочь команде в предстоящем матче против «Ахмата».

Речь идет о защитниках Фабиане Бальбуэне и Диего Лаксальте. Оба игрока пропустят встречу с «Ахматом» из-за перебора желтых карточек.

В текущем сезоне Бальбуэна принял участие в 20 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. На счету Лаксальта 18 выходов на поле и четыре оформленных ассиста.

Игра 20-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» - «Ахмат» пройдет 9 марта. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.

После 19 туров «бело-голубые» располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

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ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
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