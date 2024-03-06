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Терёхин: «Чемпионской игры «Зенит» не показывает, не будет сенсацией, если он не завоюет золото» эксклюзив

06 Марта 2024 • 18:40 Комментировать
Ростов
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Краснодар
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08.03 18:30

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ, в которой добавилось интриги.

- После первого весеннего тура интрига в чемпионской гонке претерпела изменения?

- «Динамо» уже рядышком с лидерами. Считаю, эта команда и должна была включиться в борьбу. Я уже неоднократно говорил, что очки весной будут терять все. И вот, пожалуйста. Теперь у «бело-голубых» будет три домашних матча подряд, и это очень интересно. Думаю, что эта команда уже включилась в борьбу за золото.

- Насколько неожиданной для вас была потеря лидерами очков?

- Для меня это ожидаемо. Я знал, что «Рубин» хорошо укомплектовался и особо этого никто не скрывал. Так что игра получилась равная. А в матче «Зенит» - «Спартак» результат был непредсказуем. Получилась ничья. Причем игра была без моментов. Не на что смотреть.

- «Допускаете, что «Зенит» и дальше продолжит терять очки? Следующий матч на выезде с «Уралом».

- Конечно, будет. Думаю, что все три претендента на золото будут это делать. Невозможно пройти такой большой отрезок чемпионата без потерь. Кто их меньше допустит, тот и станет чемпионом. И «Динамо» имеет все шансы. Там хороший состав. Мы видели, как эта команда переиграла «Локомотив». Надо было просто забивать несколько мячей и заканчивать игру, а не устраивать в конце себе нервотрепку.

- Считаете, «Динамо» имеет шансы побороться за место выше третьего? Сейчас москвичи отстают на 2 очка от «Зенита» и на 4 - от «Краснодара».

- Это вообще не отрыв. Это ерунда. Кто-то проиграл, сыграл вничью, и вообще от преимущества в очках ничего не останется. Очень интересная интрига. Тем более, еще будет много очных матчей лидеров.

- «Динамо» будет принимать «Зенит» у себя, а в последнем туре поедет в гости к «Краснодару». Это хороший график для борьбы за золото?

- Думаю, что перед последним туром что-то уже прояснится. Но сейчас «Динамо» на ходу, на кураже.

- Допускаете, что в последнем туре матч «Краснодар» - «Динамо» станет золотым?

- Не хотелось бы. Лучше было бы заранее определить развязку чемпионата. Для болельщиков это было бы интересно, а для футболистов точно нет. Зачем оставлять такую нервотрепку на последний тур? Если «бело-голубые» три домашних матча проведут хорошо и наберут максимум очков, это будет для них здорово.

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- «Зенит» играет на выезде и с «Краснодаром», и с «Динамо», а южане наоборот принимают у себя своих конкурентов. Это даст преимущество «быкам»?

- На бумаге даст. А на деле мы видим, что южане были фаворитами в домашнем матче с «Рубином», но потеряли очки. С другой стороны, фактор родного стадиона и своих болельщиков тоже может сказаться в матчах с прямыми конкурентами. Тем более, на выезде команда нередко теряет очки даже с клубами уровнем ниже. Против лидеров все бьются с особым усердием.

- Если «Зенит» не станет чемпионом, это будет для вас сенсацией?

- Не удивлюсь, если питерцы не завоюют золото. Чемпионской игры в этом году они не показывают. Сейчас клуб обновил состав, и все равно «Зенит» не тот. Посмотрим, как он будет играть дальше.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Олег Терёхин ещё теги

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