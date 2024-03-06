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Яхимович раскритиковал болельщиков «Динамо», которые не ходят на стадион

06 Марта 2024 • 12:31 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Бывший футболист московского «Динамо» Эрик Яхимович раскритиковал болельщиков столичного клуба, которые не ходят на стадион.

Специалист отметил, что для игроков очень важна поддержка зрителей, к тому же болельщиков должна привлекать яркая игра клуба и уникальный шанс впервые за долгое время побороться за золотые медали.

«Удивляют те, кто остаются дома на диване, вместо того чтобы быть рядом с любимой командой в такой уникальный момент», - приводит слова Яхимовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в субботу, 9 марта, столичный клуб в матче 20-го тура РПЛ сыграет против «Ахмата». 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эрик Яхимович

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