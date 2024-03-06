Яхимович раскритиковал болельщиков «Динамо», которые не ходят на стадион

Бывший футболист московского «Динамо» Эрик Яхимович раскритиковал болельщиков столичного клуба, которые не ходят на стадион.

Специалист отметил, что для игроков очень важна поддержка зрителей, к тому же болельщиков должна привлекать яркая игра клуба и уникальный шанс впервые за долгое время побороться за золотые медали.

«Удивляют те, кто остаются дома на диване, вместо того чтобы быть рядом с любимой командой в такой уникальный момент», - приводит слова Яхимовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в субботу, 9 марта, столичный клуб в матче 20-го тура РПЛ сыграет против «Ахмата».