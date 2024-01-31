Хоккеист Миронов — о Смолове: «Федя — в порядке, не надо трогать его»

Игрок хоккейного «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением об игре нападающего футбольной команды «бело-голубых» Фёдора Смолова.

По мнению Миронова, Смолов показывает хорошую игру и критиковать его не за что.

«Федя — в порядке. Не надо трогать его! И потом я не такой эксперт в футболе. Общаюсь с ребятами, хожу на матчи, переживаю за них, за результат. Я не футбольный критик. Просто хоккеист, который смотрит футбол», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний Смолов провёл за «Динамо» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. На сегодняшний день «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Краснодара» на шесть баллов.