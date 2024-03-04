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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин: «Почему «Динамо» никого не купило? У меня нет денег на дорогих футболистов»

04 Марта 2024 • 09:47 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе над «Локомотивом» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России, а также ответил на вопрос о том, почему его клуб не стал подписывать новых футболистов минувшей зимой.

«Мы очень рады, готовились. Динамо» готово бороться за самые высокие места. Почему никого не купили? У меня нет денег на таких дорогих футболистов», — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 9 марта против «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин

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ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
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