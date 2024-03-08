Смолов – о голой вечеринке Ивлеевой: «Ни секунды не сомневался, что не пойду»

Форвард «Динамо» Федор Смолов рассказал, почему отказался прийти на голую вечеринку известной телеведущей Насти Ивлеевой.

«Нам с Кариной прислали совместные пригласительные на эту вечеринку. Но я сразу понял, что даже без этих последствий мое появление там мне точно не на руку, поэтому я даже ни секунды не сомневался, что я туда не пойду», – сказал Смолов в интервью «Коммент Шоу».

Добавим, что действующий контракт 34-летнего игрока с московским «Динамо» рассчитан до лета 2024 года с опцией продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне Смолов провёл 22 матча во всех турнирах, отличившись пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

