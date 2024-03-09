Чавес: «К счастью, получилось воспользоваться ошибками соперника и забить»

Защитник «Динамо» Луис Чавес дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Была довольно сложная игра, особенно в начале. Соперник очень компактно играл в обороне, и очень сложно было найти свободные зоны. К счастью, получилось воспользоваться ошибками соперника и забить.

- Как можно оценить действия «Динамо» в защите? Потому что «Ахмат» сегодня прощал почти на протяжении всего матча.

- Согласен, у соперника очень сильный нападающий, большой и физически сильный. Были еще на флангах сильные и быстрые игроки, которые заходили в свободные зоны. Наши центральные защитники справлялись, но могу сказать, что иногда лучше не очень хорошо сыграть, но добиться результата. Как и в сегодняшнем случае. Главное - три очка.