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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шелия: «Динамо» сможет побороться за золото, по игре команда выглядит хорошо» эксклюзив

09 Марта 2024 • 22:48 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Ахмат

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Динамо», 0:2, в матче 20-го тура РПЛ.

- Можно сказать, что удаление Харина сломало игру «Ахмату»?

- Да, я с этим согласен. Но в целом у нас не получилось забить. Если бы сумели, игра пошла бы по другому сценарию.

- Как оцениваете весенний старт команды?

- Пока рано судить, потому что весна только началась. Один матч мы выиграли, второй проиграли. Но выглядим хорошо. Просто надо забивать.

- «Динамо» сможет побороться с «Зенитом» за золотые медали?

- Сможет. По игре «Динамо» сегодня выглядело хорошо, а на дистанции посмотрим, кто будет сильнее.

- Что случилось в моменте, когда вам забили второй гол? Вы вышли играть на выход, но не смогли отбить мяч.

- Я сам не понял, что произошло, почему упал мяч. Потом еще наш игрок тоже упал.

- Турнирная ситуация «Ахмата» давит на футболистов?

- Конечно, давит, когда что-то не получается. Но надо хвататься за положительные моменты. У нас крепкие ребята. Просто надо забивать мячи, и все будет хорошо.

- Сейчас в Москве проблемы с футбольными полями. Как оцените газон «Динамо»?

- Для этого времени года после зимы игралось нормально. Нет нареканий по газону.

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- В этом туре проиграл «Краснодар». В прошлом - «быки» и «Зенит» потеряли очки. Не удивляет такая игра команд, которые борются за золото?

- Да, удивительно, что «Краснодар» потерял очки в двух матчах. Я думал, будет по-другому. Видно, что все хорошо готовы к весне, но весной сложнее зарабатывать очки.

- Есть ощущение, что «Зенит» уже не упустит первое место?

- Не помню, какой у него календарь. Кажется, будут играть с лидерами. Эти встречи как раз и определят чемпиона.

Елена Григорьевская

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