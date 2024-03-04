Агент Овечкина рассказал, есть ли у Александра паспорт болельщика

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщил о планах капитана клуба НХЛ посетить встречу РПЛ с участием московского «Динамо».

«Если будет возможность. Александру было бы очень интересно сходить на «Динамо». У него там очень много знакомых и друзей», - приводит слова агента издание «СЭ».

Также Чистяков заявил, что у хоккеиста пока нет паспорта болельщика, так как ранее он посещал лишь контрольные игры и матчи в Кубке страны.

Напомним, что Овечкин один раз выступал в составе футбольного «Динамо» в товарищеской встрече. В этой игре он даже отличился забитым мячом.