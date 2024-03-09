Ромащенко назвал сильные стороны «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Есть изменения в составе по сравнению с прошлым матчем. Обычно говорят, что победный состав не меняют, но все-таки три перестановки. С чем это связано, почему решили сегодня пойти на это?

- Мы готовимся к каждому конкретному матчу индивидуально. Соответственно, это первое. Второе: у нас есть внутренние моменты, которые мы учитывали при подготовке к матчу.

- Можно чуть-чуть раскрыть, что такое «внутренние моменты»?

- Это больше связано с тактическими нюансами и деталями, которые нам предстоит решать.

- К чему вас подталкивало «Динамо», которое ярко сыграло первый матч после паузы? На чем приходилось заострять внимание?

- Давайте начнем с того, что нам предстоит очень сложный матч, потому что «Динамо» - очень хорошая команда, которая имеет в своем активе очень хорошую атаку. Соответственно, мы не могли это не учитывать, это очень прессингующая команда, особенно после потери мяча. Она активно вступает в отбор в переходных фазах. Также есть еще и ряд других моментов, на которые мы при подготовке к матчу с ребятами обращали внимание и говорили им об этом. Естественно это пока останется у нас в раздевалке. Самое важное то, что они получили всю необходимую информацию, осталось ее только реализовать. Самое главное - быть сегодня целеустремленными и сплоченными. Нужно достаточно очень упорно много работать и бегать для того, чтобы противодействовать такому хорошему сопернику.

- Есть общее ощущение, что вы сегодня встречаетесь с командой, которая также является участником чемпионской гонки?

- Я не смотрю туда, если честно, потому что у нас есть свои задачи и цели, которые мы должны решить. Поэтому в дальнейших матчах я желаю «Динамо» удачи, но не сегодня.