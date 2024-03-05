Дьяков: «Личка лучше всех работает с футболистами»

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился комментарием о легионерах столичного «Динамо».

«Сильные иностранцы в «Динамо» были и при других специалистах, но Личка лучше всех работает с футболистами. Его команда показывает хорошие результаты и отличную игру», — приводит слова Дьякова Legalbet.

После 19 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет четыре зачетных балла.

9 марта подопечные Марцела Лички примут у себя дома «Ахмат» в рамках 20-го тура РПЛ. Стартовый свисток запланирован на 19:00 по мск.