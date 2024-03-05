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Дьяков: «Личка лучше всех работает с футболистами»

05 Марта 2024 • 19:13 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился комментарием о легионерах столичного «Динамо».

«Сильные иностранцы в «Динамо» были и при других специалистах, но Личка лучше всех работает с футболистами. Его команда показывает хорошие результаты и отличную игру», — приводит слова Дьякова Legalbet.

После 19 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет четыре зачетных балла.

9 марта подопечные Марцела Лички примут у себя дома «Ахмат» в рамках 20-го тура РПЛ. Стартовый свисток запланирован на 19:00 по мск.

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