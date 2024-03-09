Тюкавин в девятом матче РПЛ подряд отметился результативным действием

В субботу, 9 марта, «Динамо» одолело на своём поле «Ахмат» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:0. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин появился в стартовом составе своей команды и провел на поле 76 минут, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

Таким образом, Тюкавин не уходит с поля без голевых действий уже на протяжении девяти матчей РПЛ кряду.

В текущем сезоне 21-летний форвард принял участие в 25 встречах с участием всех турниров, в которых забил десять мячей и записал в свой актив восемь голевых передач.