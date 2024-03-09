Паршивлюк считает, что игрок «Ахмата» был справедливо удалён после симуляции

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк после победы над «Ахматом» в 20-м туре чемпионата России высказался об удалении хавбека соперника Евгения Харина.

Встреча завершилась со счётом 2:0. Напомним, «Ахмат» остался в меньшинстве в конце первого тайма. Харин ворвался в штрафную площадь московской команды и упал на газон. Главный судья встречи Евгений Буланов показал игроку жёлтую карточку, которая стала для него второй.

- Откровенная симуляция. Можно что угодно говорить, что он не просил пенальти, но как он себя проявил… Это симуляция, - приводит слова Паршивлюка «Матч ТВ».

Паршивлюк в нынешнем сезоне провёл в чемпионате России 10 матчей, но не отметился результативными действиями. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня.