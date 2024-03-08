Ловчев: «Зенит» сильнее всех и будет чемпионом»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил перспективы «Динамо» в борьбе за чемпионский титул.

По мнению ветерана, несмотря на то, что при чешском тренере Марцеле Личке «бело-голубые» показывают хорошую игру, превзойти «Зенит» им будет сложно.

«Зенит» сильнее всех. Как бы не лидировал «Краснодар», как бы «Динамо» ярко не играл, «Зенит» всё равно сильнее и будет чемпионом», — цитирует Ловчева Sport24.

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от второго «Зенита» на два очка. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут завтра, 9 марта, против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.